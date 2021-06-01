Международный союз биатлонистов одобрил переход Ушкиной и Шамаева в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что одобрил переход российских атлетов Натальи Ушкиной и Дмитрия Шамаева в сборную Румынии.

«Переход Ушкиной и Шамаева согласован», - приводит сообщение международной федерации ТАСС.

Отмечается, что процесс перехода затянулся из-за того, что IBU ужесточил правила смены спортивного гражданства. Теперь спортсмены должны предоставить убедительные свидетельства своей близости к новой стране.

31 марта Ушкина объявила об уходе в сборную Румынии. На чемпионате России в Ханты-Мансийске она выиграла одно золото, два серебра и две бронзы. 6 апреля стало известно, что Шамаев получил гражданство Румынии и близок к переходу в сборную.