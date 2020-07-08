Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о перевыборах президента Союза биатлонистов России (СБР). 11 июля состоится внеочередная конференция организации.

— Осталось два кандидата — Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Что изменится, если выберут Майгурова?

— Ничего не изменится. — цитирует Резцову «Комсомольская правда». — Такая свистопляска, к хорошему не приведет. Даже если сейчас они проведут конференцию, и там выберут Майгурова, то Витя тоже ничего не сможет сделать за те два года, что остались до Олимпиады.

— А вы за кого, за Драчева или за Майгурова?

— Сложно судить, когда меняют шило на мыло... Я придерживаюсь того, что если вы выбрали на четыре года человека, то пусть он доработает и потом отчитается, за весь олимпийский цикл. Не потому, что у меня какие-то симпатии к Драчеву. Просто все эти выборы, перевыборы только усугубляют ситуацию... бардак полный творится в биатлоне.