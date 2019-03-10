"Меня усыпил медленный темп Логинова". Фуркад - о гонке преследования на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что его усыпил медленный темп россиянина Александра Логинова во время гонки преследования на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 30-летний француз занял 5-е место, 27-летний Логинов стал 14-м.

- Я упустил свой шанс на третьем огневом рубеже, - приводит слова Фуркада SkiChrono. - Ошибся больше, чем нужно. Меня также усыпил темп Логинова, который был слишком медленным на третьем круге. Он определял ход нашей группы. Я не стал выходить вперед, чтобы подойти к стрельбищу в более агрессивном состоянии. Однако я прибежал сонным и пассивным. И вся группа была такая.

Напомним, в субботу Логинов завоевал серебро в спринтерской гонке, а Фуркад стал шестым.

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