"Меня подгоняли - говорили, что могу бороться за серебро". Валентина Семеренко - о женской эстафете на ЧМ

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко заявила, что отдала все силы в женской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Украина завоевала бронзу в этой гонке.

- Сегодня я отдала все силы. Спасибо за поддержку девчонкам, и вообще всем! - приводит слова Семеренко biathlon.com.ua. - Когда команда так работает, то и тебе бежится лучше - даже тогда, когда "рубит" настолько, что не видишь ни земли, ни неба. А просто пересекаешь финишную черту - и только потом понимаешь, что удалось сделать.



Да, меня подгоняли - говорили, что могу побороться даже за серебро. Но сил, чтобы достать Ханну Эберг не хватило. А по поводу преследовательниц - кричали, кажется, что было 23 секунды - больше ничего не помню.

Победителями эстафеты стали представительницы Норвегии.

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