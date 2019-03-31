"Медаль - это круто!" Сливко - о бронзе в масс-старте

Российская биатлонистка Виктория Сливко призналась, что была рада завоевать бронзу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени. 24-летняя спортсменка добавила, что во время этой гонки боролась на каждом метре дистанции.

- Первая гонка соревнований – спринт – меня очень расстроила, - приводит слова Сливко "Тюменская Арена". - Я заняла 33-е место, не получилось порадовать своих болельщиков и родных, которые переживают за меня здесь. После такой позиции в пасьюте было очень сложно бороться за медаль.

И вот первая награда пришла. Ходом мне было в масс-старте тяжело. Я допустила один промах, а золото и серебро взяли спортсменки с тремя осечками. Но медалька все равно есть, это – круто! Промах? Я не видела, куда ушел выстрел. Так что не думала про это промах, просто боролась на каждом метре.

Напомним, Сливко является действующим обладателем Кубка IBU.

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