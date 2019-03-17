"Медаль была близка". Ярошенко - о масс-старте на ЧМ

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко заявил, что россияне могли завоевать медали в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Александр Логинов стал 4-м, а Евгений Гараничев - 16-м.

- Близка была медаль, и так было отрадно на душе до третьего рубежа у Евгения Гараничева, на четвертом Александр Логинов порадовал, но осадок остался, - приводит ТАСС слова Ярошенко. - Такая удивительная, фееричная, непредсказуемая гонка, лидеры мгновенно менялись.

Сильный ветер был, все плохо стреляли, получилась просто лотерея на последнем рубеже, всего несколько человек отстреляли без штрафа, а кому-то удалось с одним штрафом пройти.

Гонку выиграл итальянец Доминик Виндиш, вторым стал француз Антонен Гигонна, третьим - австриец Юлиан Эберхард.

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