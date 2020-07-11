Майгуров заявил, что восстановление статуса СБР в IBU в ноябре маловероятно

Избранный в субботу президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что восстановление статуса СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) зависит от исхода слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

— Положа руку на сердце, думаю, что в ноябре вряд ли это состоится, так как мы зависим от слушаний между РУСАДА и ВАДА, — цитирует «РИА Новости» Майгурова. — Один из критериев восстановления СБР — статус нашего антидопингового агентства. Все остальные критерии могут быть выполнены. Но, скорее всего, все останется в подвешенном состоянии. Также в планах провести рабочую встречу с (руководством) IBU. Возможно, найдём какие-то компромиссы.