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Допинг

Майгуров заявил, что восстановление статуса СБР в IBU в ноябре маловероятно

11 июля 2020, 14:42
Виктор Майгуров. Фото Татьяна Дорогутина
Виктор Майгуров. Фото Татьяна Дорогутина
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Избранный в субботу президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что восстановление статуса СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) зависит от исхода слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

— Положа руку на сердце, думаю, что в ноябре вряд ли это состоится, так как мы зависим от слушаний между РУСАДА и ВАДА, — цитирует «РИА Новости» Майгурова. — Один из критериев восстановления СБР — статус нашего антидопингового агентства. Все остальные критерии могут быть выполнены. Но, скорее всего, все останется в подвешенном состоянии. Также в планах провести рабочую встречу с (руководством) IBU. Возможно, найдём какие-то компромиссы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200711/1574209888.html

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