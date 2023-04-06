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Сегодня, 11:26

Майгуров: «В любой момент готовы вернуться на международную арену вместе с остальными федерациями»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился мнением о допуске российских спортсменов на международные соревнования. Об этом он рассказал журналистам в зале пресс-конференций Олимпийского комитета России (ОКР), где проходит вручение наград по итогам Олимпиады-2022 в Пекине.

«Все наши победы — это работа одной большой команды — министерства спорта, Олимпийского комитета. Сегодня мы заканчиваем сезон в биатлоне. Смею заверить, что боевой дух и настроение в команде отличное. Никто голову не вешает. Продвигаем наш спорт, мотивируем молодежь на занятия биатлоном. В любой момент готовы вернуться на международную арену вместе с остальными федерациями», — сказал Майгуров.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Виктор Майгуров
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