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Сегодня, 16:00

Майгуров заявил, что поздравит Вяльбе с победой Шевченко на чемпионате России по биатлону

Алина Савинова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на победу Наталии Шевченко в спринте на чемпионате России по биатлону.

«Не удивлен победе Шевченко, потому что в течение сезона она демонстрировала хорошую стрельбу и хорошую скорость, все время была где-то рядом. Она сделала то, чему ее научили тренеры за летнюю и зимнюю подготовку, набралась опыта, поэтому я рад за нее. У нас хорошая коллаборация с лыжниками. Елена Валерьевна Вяльбе мне звонила из Тюмени и поздравляла с серебром, а сейчас я позвоню ей и поздравлю с золотом на чемпионате России», — приводит Metaratings.ru слова Майгурова.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля.

Источник: https://metaratings.ru/news/maigurov-pozdravlyu-vyalbe-s-pobedoi-shevchenko-na-chempionate-rossii-po-biatlonu-238649/
Биатлон
Виктор Майгуров
Елена Вяльбе
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