Майгуров заявил, что отстранение не уменьшило популярность биатлона в России

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил влияние отстранения российских спортсменов от международных турниров на популярность биатлона в стране.

«К счастью, количество ребятишек, которые приходят в биатлон, не уменьшается. Мы не знаем, когда отстранение закончится, но это же не значит, что мы должны остановить развитие биатлона? Четыре года прошло, а интерес к нашему виду спорта прежний. И благодаря разным инструментам спортсмены сегодня так или иначе замотивированы, в том числе и в финансовом плане, чтобы участвовать в соревнованиях, стремиться стать лучшими», — цитирует Майгурова ТАСС.

Россияне были отстранены Международным союзом биатлонистов в марте 2022 года.