Майгуров заявил, что никто из российских биатлонистов не планирует менять гражданство

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что никто из российских биатлонистов не планирует менять гражданство.

— Планируют ли спортсмены менять гражданство?

— Наши лидеры останутся в России. Я с ними провел несколько встреч, призывал с пониманием относиться к этой ситуации. У них никаких помыслов нет. Другое дело, если, например, Китай предложит совместно потренироваться или провести обмен опытом, мы готовы помогать нашим партнерам.

Что касается дальнейших планов, то в Раубичах планируется матчевая встреча с белорусскими биатлонистами. Летний чемпионат пройдет в два этапа: первый на «Лауре» в Сочи, второй в Чайковском. Коллегам из Белоруссии понравилось на наших стартах. Хочу поблагодарить организаторов, это был уровень не ниже кубков мира.

В начале марта международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от соревнований всех российских и белорусских спортсменов. Позже IBU приостанавил членство СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации.