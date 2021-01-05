Майгуров заявил, что массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки» спровоцировал неудачный календарь

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал инцидент с массовым снятием спортсменов с «Ижевской винтовки» в конце декабря 2020 года. По словам главы организации, причиной инцидента мог стать неудачно составленный календарь соревнований.

После новости о приезде допинг-контроля, с юниорского женского спринта снялись 12 девушек, а с мужского — 21 спортсмен.

— Для начала напомню факты: в Чайковском, где соревновались юниорки, в программе были три гонки — индивидуальная 24 декабря, эстафета 26 декабря и спринт 27 декабря, — приводит пресс-служба СБР слова Майгурова. — У юниоров в Ижевске в программе был тот же набор 25, 27 и 28 декабря соответственно. В итоге на старт спринтов в последний соревновательный день не вышли в общей сложности 33 человека — 12 юниорок из семи регионов страны и 21 юниор из девяти регионов. Все протоколы соревнований находятся в открытом доступе на сайте СБР и любители биатлона могут уточнить эту информацию пофамильно.

Важный момент — результаты индивидуальных гонок шли в зачет первенства России, результаты эстафет влияли на рейтинг регионов, а результаты спринтов — только на личный рейтинг спортсменов, их ценность оказалась заниженной.

— Значит ли это, что массовое снятие спортсменов могло быть спровоцировано неудачно составленным календарем?

— Общение с представителями регионов подводит нас к именно такому выводу. По сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили. Тогда у них было только по две личные гонки, а в этом году добавились эстафеты. При этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году она лишилась этого статуса. Из-за коронавируса международные соревнования у юниоров передвинулись, и отбор мы теперь будем проводить на месяц позже, с 18 по 21 января в Рыбинске.

— Тем не менее, изучая реакцию общественности на материал агентства, нельзя не отметить, что позиция большинства — негативная. В комментариях болельщиков преобладает точка зрения, что нет дыма без огня.

— Что поделаешь, мы дуем на воду, обжегшись на молоке. Хочу подчеркнуть, что все спортсмены, которые снялись с гонок, были открыты для допинг-контроля. Никто из них не покинул мест проведения соревнований до их окончания.

Отмечу также, что среди 33-х человек, которые снялись в последний день, подавляющее большинство в индивидуальной гонке показали результат за пределами тoп-30 и только трое заехали в топ-5. Фамилий называть не буду, потому что это будет звучать как обвинение. В СБР ничего не имеют против того, чтобы РУСАДА дополнительно проверило любого из снявшихся в Чайковском или Ижевске, чтобы окончательно успокоить биатлонную общественность.

— Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

— СБР точно стоит более вдумчиво подойти к составлению календаря. Мы обязательно учтем возникшую коллизию при подготовке расписания на следующий сезон.

Пользуясь случаем также хотел бы обратиться к известным спортсменам, которые дают комментарии, не зная нюансов, а также к представителям СМИ. Пожалуйста, не торопитесь бросаться материалами в надежде на броский заголовок. Вникайте в детали, обращайтесь с вопросами к нам, в СБР, прежде чем будоражить общественность. К сожалению, такие материалы не только подрывают авторитет наших регионов, но и сводят на нет ту работу, которую СБР проводит по возвращению Союзу биатлонистов России полноценного членства в IBU.