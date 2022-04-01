Майгуров: «Союз биатлонистов России мог предложить тренерскую работу Бьорндалену»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален мог стать тренером национальной команды.

«СБР мог предложить работу тренером Бьорндалену, но сейчас этот вопрос уже не актуален. Сумма не обсуждалась, но с Бьорндаленом это была бы имиджевая история, а не финансовая», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Бьерндален вместе с супругой, четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, в 2019 году подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая.