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Сегодня, 14:00

Майгуров: «Союз биатлонистов России мог предложить тренерскую работу Бьорндалену»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о том, что норвежец Уле-Эйнар Бьорндален мог стать тренером национальной команды.

«СБР мог предложить работу тренером Бьорндалену, но сейчас этот вопрос уже не актуален. Сумма не обсуждалась, но с Бьорндаленом это была бы имиджевая история, а не финансовая», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Бьерндален вместе с супругой, четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой, в 2019 году подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая.

Источник: https://tass.ru/sport/14254571
Виктор Майгуров
Уле-Эйнар Бьорндален
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