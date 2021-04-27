Майгуров: «Составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных»
Президент СБР Виктора Майгуров прокомментировал предварительный состав сборной России на сезон-2021/22, который был объявлен 27 апреля.
«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.
На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углубленное медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счет ближайшего резерва», — приводит слова Майгурова сайт СБР.
Определен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/22
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/opredelen-predvaritelnyy-sostav-sbornoy-rossii-po-biatlonu/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю