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Майгуров: «Составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных»

16:27
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Президент СБР Виктора Майгуров прокомментировал предварительный состав сборной России на сезон-2021/22, который был объявлен 27 апреля.

«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.

На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углубленное медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счет ближайшего резерва», — приводит слова Майгурова сайт СБР.

Определен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/22

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/opredelen-predvaritelnyy-sostav-sbornoy-rossii-po-biatlonu/

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