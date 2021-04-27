Майгуров: «Составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных»

Президент СБР Виктора Майгуров прокомментировал предварительный состав сборной России на сезон-2021/22, который был объявлен 27 апреля.

«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.

На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углубленное медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счет ближайшего резерва», — приводит слова Майгурова сайт СБР.

Определен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/22