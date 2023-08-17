Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 17:21

Майгуров считает, что в российских биатлонистов последними вернут на международную арену

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о шансах на возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Пока IBU не видит оснований для этого. Наш вид спорта будет одним из последних, кого вернут, — цитирует Майгурова ТАСС. — Нас одними из первых отстранили, поэтому поздно вернут. Оптимизма мы не теряем».

Майгуров добавил, что не сильно задумывается об Олимпиаде, но ставит тренерам и спортсменам задачу подготовиться на 100 процентов.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

В мае глава комиссии спортсменов IBU американская биатлонистка Клэр Иган в интервью «СЭ» назвала отстранение российских спортсменов — худшим решением, которое она вынуждена была принять, но подчеркнула, что время возвращать россиян еще не пришло.

Источник: ТАСС
Биатлон
Виктор Майгуров
6
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Майгуров считает, что российские биатлонисты не будут менять спортивное гражданство
В Госдуме РФ заявили о необходимости предоставления российским спортсменам соревновательной практики
Бубка лишился должности в World Athletics из-за скандала на Украине. Финал великой карьеры
Путин предложил подумать о таких же, как на Олимпийских играх, выплатах для спортсменов
Журова оценила реальность бойкота Олимпиады 35 странами, если будет допущена Россия
Украина сформировала коалицию для бойкота Олимпиады в Париже в случае участия россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жюли Симон выступит в турнире по летнему биатлону в Бессане

Майгуров считает, что российские биатлонисты не будут менять спортивное гражданство
Новости
RSS RSS
Все новости