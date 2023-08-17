Майгуров считает, что в российских биатлонистов последними вернут на международную арену

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о шансах на возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

«Пока IBU не видит оснований для этого. Наш вид спорта будет одним из последних, кого вернут, — цитирует Майгурова ТАСС. — Нас одними из первых отстранили, поэтому поздно вернут. Оптимизма мы не теряем».

Майгуров добавил, что не сильно задумывается об Олимпиаде, но ставит тренерам и спортсменам задачу подготовиться на 100 процентов.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

В мае глава комиссии спортсменов IBU американская биатлонистка Клэр Иган в интервью «СЭ» назвала отстранение российских спортсменов — худшим решением, которое она вынуждена была принять, но подчеркнула, что время возвращать россиян еще не пришло.