Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на турниры

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по дальнейшим действиям после решения исполкома МОК о возможном допуске российских спортсменов на международные турниры.

«У нас будет единое мнение нашей страны: Олимпийского комитета России, Минспорта РФ, правительства РФ, СБР по итогам того или иного решения исполкома МОК. Мы одна команда и будем делать все сообща», — приводит ТАСС слова Майгурова.

Заседание исполкома МОК, на котором будет обсуждаться вопрос возвращения россиян на международные соревнования, пройдет с 28 по 30 марта в Лозанне.

Российские биатлонисты с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.