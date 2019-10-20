Майгуров считает, что ситуация с РУСАДА помешала восстановлению СБР

Член правления СБР Виктор Майгуров выразил мнение, что ситуация с РУСАДА помешала восстановлению статуса Союза биатлонистов России. Конгресс IBU в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР.

— Наши европейские коллеги все же ждут окончания дела московской лаборатории. Думаю, что это основной сдерживающий фактор, который присутствовал для того, чтобы принять решение по нам, — цитирует ТАСС Майгурова. — Стратегией СБР было внести этот вопрос на рассмотрение, задачу-минимум мы выполнили, потому что понимали, что даже это на данный момент не так просто. Мы не тешили себя радужными иллюзиями, что нас на этом конгрессе восстановят, но заявить о себе мы были должны.

Мы никого не просили и не убеждали нас поддержать, было демократичное голосование. При этом мы понимаем, что люди просто не в курсе этих критериев, а детально объяснять по каждому из них, что выполнено, почему у нас с IBU разные взгляды на это, просто не позволяет формат этого конгресса.