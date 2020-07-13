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Майгуров рассказал о задачах Польховского во главе сборной России

13 июля 2020, 09:10
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Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подчеркнул, что Валерий Польховский на посту главного тренера сборной страны не будет вмешиваться в тренировочный процесс команд.

— Будем рекомендовать его на должность главного тренера. Я не тот человек, который переобувается на ходу, так что не будем отходить от принятого правлением ранее решения. Этот вопрос мы еще раз обсудим на ближайшем заседании правления.

Главный тренер не будет вникать в тренировочный процесс, — цитирует Магурова ТАСС. — С другой стороны, он будет владеть информацией о том, что делают команды, как они готовятся, какая у них логистика, какое у них обеспечение. Задача главного тренера — знать, что происходит во всех командах, держать ситуацию на контроле.

У кого-то, быть может, существуют опасения, но я Валерия Николаевича знаю хорошо, мы с ним откровенно беседуем, поэтому, считаю, мы сможем спокойно работать.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8947915

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