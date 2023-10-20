Майгуров рассказал, как СБР решает проблему с патронами для соревнований российских биатлонистов

Президент СБР Виктор Майгуров во время форума «Россия — спортивная держава» в Перми рассказал, какие патроны закупает союз для российских биатлонистов.

«Проблема с патронами есть. Пытаемся где-то купить, кто-то что-то привозит — и импортные, и отечественные», — цитирует Майгурова ТАСС.

Ранее Майгуров заявил, что желающих сменить спортивное гражданство среди биатлонистов в России нет.