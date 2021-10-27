Майгуров рассказал, как будет сформирован состав сборной России на сезон

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, как будет формироваться состав сборной России на предстоящий сезон.

«В настоящий момент все четыре наши группы уже начали подготовку на снегу, — цитирует Майгурова сайт СБР. — У мужчин претенденты на попадание в национальную команду соберутся в Ханты-Мансийске, где проведут две контрольные гонки — спринт и масс-старт — 12 и 13 ноября. По их результатам будет сформирована команда на Кубок IBU, а также будет отобран один спортсмен, который присоединится к Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Евгению Гараничеву, Матвею Елисееву и Кариму Халили — той пятёрке, которая, как уже решено, стартует на Кубке мира.

Составы женской команды на оба Кубка сформируем после двух контрольных спринтов в Тюмени 15 и 16 ноября. У девочек стартуют в полном составе группы Михаила Шашилова и Евгения Куваева, включая Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину, которые решением Правления СБР были допущены к участию в Кубке мира без отбора. Как уже сообщалось ранее, на контрольные старты также приглашены три спортсменки, которые не были на централизованной подготовке — Тамара Дербушева, Маргарита Васильева и Кристина Резцова. Все они проявили себя в этом сезоне на соревнованиях по летнему биатлону.

В целом, по согласованию с тренерами, к стартам будут допущены 18 парней и 19 девушек. Подготовка лыж для всех участников будет централизованной. Все лыжи будут готовиться нашим сервисом одним парафином, чтобы все были в равных условиях».

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в шведском Эстерсунде.