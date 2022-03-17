Майгуров прокомментировал решение IBU начать процесс отстранения Союза биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона.

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку, — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР. — Ни СБР, как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU. Мы были и остаемся верны основополагающим принципам Олимпизма и Олимпийской Хартии, которые напрямую нарушены этим решением. СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаем себе отчет, что решение в отношении нашей федерации уже принято».

Ранее российских биатлонистов лишили права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. В ответ на это российские команды решили досрочно завершить международный сезон, а в СБР заявили, что намерены оспорить решение о нейтральном статусе биатлонистов в CAS.