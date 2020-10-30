Майгуров предположил, есть ли шансы у Устюгова вернуть себе олимпийские медали

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил шансы Евгения Устюгова вернуть олимпийские медали. Ранее антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда лишила Евгения Устюгова двух титулов олимпийского чемпиона — за Ванкувер-2010 и Сочи-2014.

«Конечно, шансы всегда есть, нужно, как минимум, пытаться. Пока нет никаких гарантий, будет ли дело успешным. Я не хочу оценивать это все в процентах. У России были как удачные случаи апелляций, так и неудачные, давайте пока подождем», — заявил Майгуров в эфире телеканала «Россия 24».