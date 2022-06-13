Майгуров: «Подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на новость о том, что председатель президиума СБР Александр Еслев направил запрос в прокуратуру с жалобой на его действия.

«Если гуляющий в интернете скриншот заявления в прокуратуру действительно является официальным документом, а не предвыборной уткой, могу заявить со всей ответственностью — я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление», — сказал Майгуров «Чемпионату».

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев от лица этой организации подал жалобу в Генеральную прокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова.

В совете заявили, что поступающие в бюджет союза многомиллионные денежные средства от спонсоров и Министерства спорта расходуются Майгуровым не по назначению.