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Майгуров: «Подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление»

Майгуров пообещал подать встречный иск на членов президиума СБР
Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров отреагировал на новость о том, что председатель президиума СБР Александр Еслев направил запрос в прокуратуру с жалобой на его действия.

«Если гуляющий в интернете скриншот заявления в прокуратуру действительно является официальным документом, а не предвыборной уткой, могу заявить со всей ответственностью — я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление», — сказал Майгуров «Чемпионату».

Председатель совета Союза биатлонистов России (СБР) Александр Еслев от лица этой организации подал жалобу в Генеральную прокуратуру на президента СБР Виктора Майгурова.

В совете заявили, что поступающие в бюджет союза многомиллионные денежные средства от спонсоров и Министерства спорта расходуются Майгуровым не по назначению.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4724787-majgurov-prokommentiroval-informaciyu-chto-sovet-sbr-podal-na-nego-zhalobu-v-prokuraturu.html
Виктор Майгуров
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