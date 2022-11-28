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Сегодня, 14:05

Майгуров — о критике Каминским календаря: «Юрий Михайлович часто выражает недовольство, ничего не предлагая взамен»

Алина Савинова
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Президент СБР Виктор Майгуров отреагировал на критику календаря Кубка России со стороны старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.

«Юрий Михайлович часто выражает недовольство, ничего не предлагая взамен. Тем более он знал об этом календаре заранее и раньше никогда ничего об этом не говорил. Думаю, в нем говорят эмоции, а у спортсменов еще будет время набегаться в течение сезона», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Напомним, что в рамках первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске прошли только две гонки из шести запланированных. Гонки, которые должны были состояться 26 и 27 ноября, отменили из-за мороза.

Источник: https://metaratings.ru/news/maygurov-o-kritike-kalendarya-kaminskiy-chasto-vyrazhaet-nedovolstvo-nichego-ne-predlagaya-vzamen-1425550/
Биатлон
Виктор Майгуров
Юрий Каминский
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