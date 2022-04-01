Майгуров отклонил просьбу тренеров о переносе выборов главы СБР

Майгуров заявил, что выборы президента СБР должны быть проведены в середине июня

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет в середине июня. Об этом сообщил президент организации Виктор Майгуров.

Ранее тренеры подписали обращение к президенту СБР Виктору Майгурову с просьбой провести отчетно-выборную конференцию не позднее 15 мая. Подписи под обращением поставили 34 специалиста.

«Выборы президента Союза биатлонистов России должны быть проведены в середине июня», — цитирует ТАСС Майгурова.

Выборы президента организации, согласно закону о спорте, должны состояться в рамках отчетно-выборной конференции федерации в течение полгода после окончания Олимпиады.