Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:08

Майгуров отклонил просьбу тренеров о переносе выборов главы СБР

Майгуров заявил, что выборы президента СБР должны быть проведены в середине июня
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) пройдет в середине июня. Об этом сообщил президент организации Виктор Майгуров.

Ранее тренеры подписали обращение к президенту СБР Виктору Майгурову с просьбой провести отчетно-выборную конференцию не позднее 15 мая. Подписи под обращением поставили 34 специалиста.

«Выборы президента Союза биатлонистов России должны быть проведены в середине июня», — цитирует ТАСС Майгурова.

Выборы президента организации, согласно закону о спорте, должны состояться в рамках отчетно-выборной конференции федерации в течение полгода после окончания Олимпиады.

Источник: https://tass.ru/sport/14254623
Виктор Майгуров
1
0
Читайте также
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
Рабы на стройках, неразбериха с талисманом, протесты ЛГБТ. Почему ЧМ-2022 в Катаре может стать самым проблемным в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров: «Союз биатлонистов России мог предложить тренерскую работу Бьорндалену»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости