Майгуров объяснил включение Бабикова в состав сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Антон Бабиков, который принял участие только в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке» и не набрал очков, попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира, так как тренерский штаб видит в нем надежного стрелка.

В состав сборной на январские этапы Кубка мира вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков. Бабиков попал в команду тренерским решением.

«Тренеры его видят как надежного стрелка, он себя неплохо зарекомендовал в эстафетных гонках на Кубке мира, — цитирует ТАСС Майгурова. — В данном случае, я думаю, решение тренеров было связано именно с этим. Плюс Антон переболел (коронавирусом), тренеры считают, что весь его потенциал не исчерпан и он еще может набрать спортивную форму».

Пятый и шестой этапы Кубка мира пройдут в германском Оберхофе 8-10 и 13-17 января, седьмой — в итальянском Антхольце (21-24 января), два первых этапа Кубка IBU — в германском Арбере (14-17 и 20-23 января).