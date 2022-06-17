Майгуров назвал ошибкой решение выставить Латыпова на четвертый этап эстафеты на Олимпиаде-2022

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что решение выставить трехкратного бронзового призера Олимпийских игр Эдуард Латыпов на четвертый этап Олимпиады-2022 было неверным.

«Перед эстафетой мы все ломали голову, кого и на какой этап ставить: выбора-то фактически не было. С Каримом Халили на первом этапе мы угадали на 100%. Сейчас задним умом можно сказать, что решение ставить Латыпова на четвертый оказалось неправильным. Но сказать, что он был совсем не готов из-за простоя, нельзя — у Эдика в Пекине есть личная бронза», — сказал Майгуров в интервью RT.

Россияне шли в лидерах с первого этапа гонки благодаря хорошей стрельбе. Карим Халили допустил один промах, Александр Логинов — два, а Максим Цветков поразил все мишени.

На четвертый этап Латыпов ушел с отрывом в 41 секунду от французов. После первой стрельбы преимущество россиян достигло 50 секунд: Латыпов отстрелял без промахов. Но на последнем огневом рубеже он допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга.