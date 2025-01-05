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Майгуров назвал атмосферу в Рязани, как в лучшие времена на Кубке мира

Камила Абдурахманова
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился впечатлениями от гонки легенд, юношей и девушек в рамках Гонки чемпионов в Рязани.

«Большое спасибо всем нашим именитым спортсменам, которые, не долго раздумывая, согласились поддержать формат гонки, который мы устроили для болельщиков. То, что мы бежали с юными спортсменами, добавит им мотивации, чтобы продолжать заниматься лыжными гонками или биатлоном.
Но я уверен, что у нынешней молодежи условия гораздо лучше, чем у нас. Надо отдать должное болельщикам, которые вчера выстояли все четыре гонки, а сегодня заранее пришли на стадион и создали атмосферу, как в лучшие времена на Кубке мира», — сказал Майгуров Vprognoze.ru.

В гонке легенд, юношей и девушек приняли участие именитые биатлонисты недавнего прошлого Виктор Майгуров, Андрей Маковеев, Ольга Зайцева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ольга Подчуфарова и Светлана Слепцова.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Виктор Майгуров
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