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Майгуров избран президентом СБР

11 июля 2020, 12:14
Виктор Майгуров и Владимир Драчев.. Фото СБР
Виктор Майгуров и Владимир Драчев.. Фото СБР
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Виктор Майгуров стал новым президентом СБР, сообщает пресс-служба организации. На отчетно-выборной конференции он был единственным кандидатом, за него проголосовали единогласно.

С 2018 года СБР руководил Владимир Драчев. За день до выборов он добровольно сложил свои полномочия.

Майгуров в качестве биатлониста завоевал три золота, четыре серебра и бронзу чемпионатов мира. На Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити он взял две бронзовые награды.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/viktor-maygurov-edinoglasno-izbran-prezidentom-sbr/

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