Майгуров избран президентом СБР
11 июля 2020, 12:14
Виктор Майгуров стал новым президентом СБР, сообщает пресс-служба организации. На отчетно-выборной конференции он был единственным кандидатом, за него проголосовали единогласно.
С 2018 года СБР руководил Владимир Драчев. За день до выборов он добровольно сложил свои полномочия.
Майгуров в качестве биатлониста завоевал три золота, четыре серебра и бронзу чемпионатов мира. На Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити он взял две бронзовые награды.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/viktor-maygurov-edinoglasno-izbran-prezidentom-sbr/
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