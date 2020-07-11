Майгуров избран президентом СБР

Виктор Майгуров стал новым президентом СБР, сообщает пресс-служба организации. На отчетно-выборной конференции он был единственным кандидатом, за него проголосовали единогласно.

С 2018 года СБР руководил Владимир Драчев. За день до выборов он добровольно сложил свои полномочия.

Майгуров в качестве биатлониста завоевал три золота, четыре серебра и бронзу чемпионатов мира. На Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити он взял две бронзовые награды.