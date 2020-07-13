Майгуров хочет видеть Зайцеву в своей команде

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что хочет привлечь к работе Ольгу Зайцеву. Она выдвинула свою кандидатуру на прошедших выборах, но затем сняла ее.

— С одной стороны, Зайцева поступила правильно, — цитируют Майгурова «Известия» — Все-таки решение по ее делу в CAS пока не вынесено и избрание Ольги привело бы к лишним вопросам со стороны WADA. С другой — я бы хотел видеть ее в своей команде. Она спокойный, уравновешенный, очень работоспособный человек. Думаю, когда все судебные процессы закончатся, мы сможем привлечь ее на ту или иную позицию.

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