Майгуров хочет видеть Зайцеву в своей команде
Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что хочет привлечь к работе Ольгу Зайцеву. Она выдвинула свою кандидатуру на прошедших выборах, но затем сняла ее.
— С одной стороны, Зайцева поступила правильно, — цитируют Майгурова «Известия» — Все-таки решение по ее делу в CAS пока не вынесено и избрание Ольги привело бы к лишним вопросам со стороны WADA. С другой — я бы хотел видеть ее в своей команде. Она спокойный, уравновешенный, очень работоспособный человек. Думаю, когда все судебные процессы закончатся, мы сможем привлечь ее на ту или иную позицию.
Владимир Малин: «Зайцевой надо было идти до конца или не выдвигаться в правление СБР»
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1034604/timur-ganeev/na-start-vnimanie-maigurov-u-rossiiskogo-biatlona-novyi-boss