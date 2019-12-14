Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине. Фуркад спровоцировал обоюдное падение по ходу гонки.

— Не могу понять, почему Мартен действовал так рискованно, — цитирует Майе L'Equipe. — На последнем повороте я пошел по внутреннему радиусу, а Фуркад на меня наехал. В итоге мы оба упали. Это неспортивное поведение. Он должен объяснится.

— Нет никаких проблем. Мы с Фийоном очень уважаем друг друга, — ответил Мартен Фуркад.