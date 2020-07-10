Министр спорта Матыцин поблагодарил Драчева и пообещал поддержку новому руководству СБР

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал уход Владимира Драчева с поста президента Союза биатлонистов России.

— Прежде всего, хочу поблагодарить Владимира Петровича за работу на посту президента Союза биатлонистов России, — говорится в сообщении. — Несмотря на все трудности, возникавшие во время его двухлетнего руководства, Владимир Петрович стремился достичь положительных результатов в своей деятельности и в любых ситуациях делал максимально возможное, чтобы поддерживать российских биатлонистов.

Владимир Драчев принял решение сосредоточиться на работе в Государственной Думе, и я желаю ему больших успехов в этой деятельности. Уверен, его опыт и профессионализм будут востребованы в обществе и послужат интересам россиян.

Российской биатлонной семье сейчас необходимо объединить усилия для выхода из кризиса. Новому руководителю СБР предстоит разрешить все противоречия, сложившиеся в организации. Первоочередные задачи — развитие биатлона в регионах, подготовка спортивного резерва, улучшение результатов российских спортсменов на международной арене , восстановление членства в IBU, а также грамотное управление СБР и взвешенная кадровая политика. Российский биатлон — один из самых популярных и любимых в нашей стране видов спорта, надеюсь, что в скором времени он вернет себе лидирующие позиции в мире.

Со своей стороны Министерство спорта открыто для сотрудничества и будет оказывать необходимую поддержку новому руководству СБР.