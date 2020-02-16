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Матыцин гордится успехом Логинова на ЧМ

18:58
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что вдвойне гордится успешным выступлением россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце на фоне несправедливого отношения к отечественным спортсменам.

В субботу на чемпионате мира Логинов завоевал золотую медаль в спринте, в воскресенье россиянин стал третьим в гонке преследования.

— Я очень рад этому успеху. Очень сложному и на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам. Это вдвойне приятно, и мы вдвойне гордимся такими успехами, — цитирует ТАСС Матыцина.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7773851

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