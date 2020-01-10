Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от выступления в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. На данный момент он идет на четвертом месте.

— Круг короткий, но дистанция та же самая, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — В Оберхофе высота непонятная — ни высокая, ни низкая, эти 800 метров тяжело всегда даются.

В целом итогом доволен. И со стрельбой справился, отстрелялся на ноль. Был момент, когда пришлось отдышаться.