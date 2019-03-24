Матвей Елисеев: "В этом сезоне мне все дается тяжело"

Российский биатлонист Матвей Елисеев признался, что сезон стал для него тяжелым. 25-летний спортсмен занял 17-е место в заключительном масс-старте в норвежском Холменколлене.

- Я с самого старта хотел беречься, но самочувствие не такое как вчера, намного тяжелее, - приводит слова Елисеева Калашников Media. - По всему этому сезону, три дня подряд, мне все дается тяжело. Думаю, что базы не хватило, со всеми моими перипетиями в межсезонье.

Даже если вытерпеть третий день, то потом надо восстанавливаться неделю минимум. Так что базы не хватило в этом году, но, надеюсь, межсезонье пройдет без происшествий.

Сегодня основа трассы была жесткая и не проваливалась, но все равно было сложно: и спуски сложные, и подъемы сложные. Условия не очень хорошие. Если бы основа растаяла, то мы бы там и остались.

Елисеев занял 29-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 298 очков.

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