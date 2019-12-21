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Матвей Елисеев: «У меня проблем с лыжами не было. А состояние лично мое ужасное»

15:50
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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси. Он объяснил свое 30-е место усталостью.

— Пора отдыхать уже. С лыжами проблем не было, — сказал в эфире «Матч ТВ» Елисеев. — У меня по крайней мере. Если у нас и бывают проблемы с лыжами, то здесь сложно. У нас всего четыре человека на сервисе. А у других — по девять. У них и техника другая. Винить ребят, когда не получается с лыжами, сложно. Они расстраиваются. У меня проблем с лыжами не было. А состояние лично мое ужасное. Масс-старт? Обсудим, подумаем. Были мысли на последнем круге, что вообще это не надо.

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