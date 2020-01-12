Матвей Елисеев: «Со стрельбой не справился»

Россиянин Матвей Елисеев, который промахнулся четыре раза и стал 10-м в мужском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, подвел итоги гонки.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад победил в масс-старте.

— 4-й огневой рубеж? Конечно, пытался работать, но не смог, два промаха с одного рубежа — это очень много, — сказал Елисеев в эфире трансляции «Матч ТВ». — Ветер был очень сильный, тяжело было бежать. На самом деле, я достаточно аккуратно езжу, чтобы не наступить на палки и лыжи, старался держаться спереди. Я лишь работал за ребятами, которые передо мной ехали, старался ехать перед кем-то, чтобы не ловить ветер. Результатом можно быть довольным, собой — нет. Со стрельбой, конечно, не справился. Много промахов, мне надо меньше.