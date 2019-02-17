Матвей Елисеев: "Сбор окончен, поработали хорошо!"

Российский биатлонист Матвей Елисеев в своем Инстаграме сообщил, что хорошо поработал на сборе национальной команды в итальянском Риднау. 25-летний спортсмен примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Белоруссии с 20 по 24 февраля.

- Осваиваю левитацию с картошечной грацией. Сбор окончен, поработали хорошо! Минск, встретимся на чемпионате Европы, - написал Елисеев.

Елисеев занимает 29-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 213 очков.

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