Матвей Елисеев: "С девушками из сборной России по биатлону почти не пересекаемся"

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что ему больше нравится бежать классические гонки. 25-летний спортсмен добавил, что мужская часть национальной команды практически не пересекается с женской.

- Ходом себя чувствую на чемпионате Европы не лучшим образом. Поэтому своим этапом недоволен, - приводит слова Елисеева "Тюменская арена". - Со стрельбой получилось довольно хорошо. Работал в своем режиме, не скажу, что делал что-то особенно. Все же в четверг в Раубичах гораздо более простые условия для стрельбы.

Классическая гонка мне более интересна. С парнями постоянно работаем на сборах, находимся вместе и знаем, что друг от друга ожидать. С девушками из сборной России почти не пересекаемся. Поэтому микст получается чуть более нервозным.

Напомним, Елисеев занял пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, а в смешанной эстафете стал четвертым.

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