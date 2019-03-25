Матвей Елисеев: "Прогресс в этом сезоне есть, это не может не радовать"

Российский биатлонист Матвей Елисеев опубликовал в своем инстаграме фото с сервис-бригадой сборной России и поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Вот эти люди, которые готовят наши лыжи! Всегда в тени, но работу проделывают колоссальную, доходит до 40 километров за откатку, не считая работы у стола! Ну а наш сезон закончен. Хороший он или плохой ответить сложно, но прогресс есть, это не может не радовать.

Спасибо всем-всем, кто работал со мной в этом году и всем болельщикам! Без вас было бы не так интересно, – написал Елисеев.

В общем зачете Кубка мира 25-летний биатлонист занял 29 место (298 очков).