Матвей Елисеев: "Прогресс в этом сезоне есть, это не может не радовать"

Российский биатлонист Матвей Елисеев опубликовал в своем инстаграме фото с сервис-бригадой сборной России и поблагодарил болельщиков за поддержку.
– Вот эти люди, которые готовят наши лыжи! Всегда в тени, но работу проделывают колоссальную, доходит до 40 километров за откатку, не считая работы у стола! Ну а наш сезон закончен. Хороший он или плохой ответить сложно, но прогресс есть, это не может не радовать.
Спасибо всем-всем, кто работал со мной в этом году и всем болельщикам! Без вас было бы не так интересно, – написал Елисеев.
В общем зачете Кубка мира 25-летний биатлонист занял 29 место (298 очков).
Вот эти люди, которые готовят наши лыжи! Всегда в тени, но работу проделывают колоссальную, доходит до 40км за откатку, не считая работы у стола💪 Ну а наш сезон закончен. Хороший он или плохой ответить сложно, но прогресс есть, это не может не радовать😃 спасибо всем всем, кто работал со мной в этом году и всем болельщикам! Без вас было бы не так интересно😉 #uventasport #веломаркетцска #rudyproject @madshus1906 @alpina_sports_official @leki.ski.outdoor