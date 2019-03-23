Матвей Елисеев: "После чемпионата мира чувствовал опустошенность"

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что после чемпионата мира в шведском Эстерсунде чувствовал опустошенность. На этом турнире 25-летний спортсмен завоевал бронзу в мужской эстафете.
- После чемпионата мира опустошенность была пару дней, - приводит слова Елисеева Калашников Media. - Такое состояние, что мир немного не существует. На сезоне меня часто ставили на первый этап поэтому я предполагал, что и на чемпионате меня туда поставят, был к этому психологически готов.
Учитывая все мои предыдущие ошибки, тренеры сдерживали меня 2,5 круга и только потом разрешили "фулгаз". Терпел, как мог, на подъеме, когда Лукас Хофер убегал вперед, я сдерживал себя, как мог, терпел, чтобы раньше времени не закислиться.
Состояние обнулилось, психологически я достиг чего-то более весомого. Конечно, теперь будет проще. Но и некоторая ответственность добавится.
Елисеев занял 18-е место во вчерашней спринтерской гонке на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
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Дополнительная информация
https://kalashnikov.media/video/sport/matvey-eliseev-posle-chempionata-mira-sostoyanie-obnulilos-potomu-chto-ya-dostig-chego-to-vesomogo