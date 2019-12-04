Матвей Елисеев: «По эстафете слышал, что меня на первый этап хотели»

Российский биатлонист Матвей Елисеев заявил, что его могут поставить на первый этап в эстафетной гонке.

— Больше проблем было в том, что ноги разъезжаются. Вроде ставишь в одно место... А на спусках.. как бы не упасть только думаешь. Все время что-то дергает, вылетает. Сложная трасса, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Промах на первом рубеже? Все равно работать надо. Еще не все потеряно. Надо работать до конца. Сделал максимум, на что способен.

По эстафете примерно слышал, что меня на первый этап хотели. Но пока на сто процентов не знаю.