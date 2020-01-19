Матвей Елисеев: «Перед чемпионатом мира будет большой промежуток, можно будет отдохнуть»

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился впечатлениями от выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В сегодняшней гонке преследования он стал 23-м.

— Ни разу не устраивает мой результат. Попытался начать спокойнее, из-за этого не вошел в гонку. Зато последний круг был лучше, — цитирует sportbox.ru Елисеева. — Из-за того, что медленно начал, настрой получился не таким агрессивным. Попытался сократить отставание на последних кругах, пробовал другую схему гонки.

Все нормально по состоянию, перед чемпионатом мира будет довольно большой промежуток, там можно будет и отдохнуть, и поработать.