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Матвей Елисеев: «Не могу найти объяснений плохой стрельбе»

17:55

Российский биатлонист Матвей Елисеев не смог объяснить свое неудачное выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Елисеев допустил четыре промаха и на даный момент занимает 38-е место из 97 финишировавших биатлонистов.

— Плохая стрельба? Не могу объяснений найти. Это просто были мои ошибки. Нужно сейчас посмотреть, куда были промахи, и только после этого можно будет что-то сказать, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Полторы минуты ходом на 20 километров? Конечно, это многовато, но вроде бы тренеры говорили, что я нормально иду. Движение были достаточно затянутые. Есть еще время отдохнуть и нормально подойти к чемпионату мира.

Дополнительная информация

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon/spbnews_NI1143730_Jelisejev_ne_smog_objasnit_svoju_neudachnuju_strelbu_v_Pokluke

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