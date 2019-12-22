Матвей Елисеев: «На первом круге было понятно, что я ошибся с выбором лыж»

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси. Он показал 29-й результат без штрафных кругов.

— На первом круге было понятно, что я ошибся с выбором лыж. У нас не было структуры на такую погоду, — сказал в эфире «Матч ТВ» Елисеев. — Я не знаю, у всей ли это команды, но Логинов от меня уезжал на спуске. Я делал все, что мог, на стрельбе. Смысла не было. Поэтому я просто получал удовольствие от гонки. В январе все должно быть хорошо. Лишь бы лыжи ехали.