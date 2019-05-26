Матвей Елисеев: "Был случай, когда я висел на двух флажках в системе ADAMS"

Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что в первые годы работы с системой допинг-контроля ADAMS висел на двух предупреждениях.

- У меня был случай, когда я висел на двух флажках, и ставил себе будильник на каждый вечер, чтобы не забыть проверить, какое время и место я указал, - приводит слова Елисеева "Инфопортал Зеленограда". - Я не знаю, где это отображается в самой системе, но мне приходили уведомления по почте от федерации о том, что у меня были эти пропуски. А вот Маргарите Васильевой (спортсменке, которой грозит дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов - Прим. "СЭ"), насколько я знаю, не пришло уведомление о втором флажке.

Это случилось в первые полгода моей работы с этой системой. В первый раз я просто забыл о том, что должен находиться в конкретном месте, и уехал в другое место. А второй случай — это как раз история о том, что я не смог правильно указать, под каким деревом буду сидеть. Потому что я приезжал на один день в Тюмень: прилетал в 6 утра, а вылетал в 9 вечера, и очень сложно было найти час по конкретному адресу.

Напомним, в минувшем сезоне Елисеев занял 29-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 298 очков.

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