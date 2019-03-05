Мартен Фуркад выступит в смешанной эстафете на чемпионате мира

Тренерский штаб сборной Франции определился с составом команды на смешанную эстафету, которая откроет чемпионат мира в шведском Эстерсунде 7 марта. Как сообщает AFP, в состав команды попал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который не соревновался с конца января. Вместе с ним в эстафете выступят Симон Дестье, Жюли Симон и Анаис Шевалье.

Также определены составы на спринт и гонки преследования. У мужчин на трассу выйдут Мартен Фуркад, Симон Дестье, Кантен Фийон Майе, Эмильян Жаклен и Антонен Гигонна, а у женщин – Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Жюли Симон и Анаис Бескон. Если последняя не успеет восстановиться после болезни, то ее заменит Жюстин Бреза.