Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира после болезни

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Неделю назад 30-летний француз приостановил тренировки из-за ангины.

- После недели борьбы с болезнью очень приятно вновь оказаться на лыжах! - написал Фуркад в своем Инстаграме.

Фуркад занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 554 очка. Француз является 11-кратным чемпионом мира.

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