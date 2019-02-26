15:54 | Биатлон

Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира после болезни

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Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад возобновил подготовку к чемпионату мира по биатлону, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Неделю назад 30-летний француз приостановил тренировки из-за ангины.

После недели борьбы с болезнью очень приятно вновь оказаться на лыжах! - написал Фуркад в своем Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After a week struggling with sickness it feels really good to be Back on the skis!

Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade) 25 Фев 2019 в 1:39 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time to go full gas soon....

Публикация от Martin Fourcade (@martinfourcade) 26 Фев 2019 в 2:44 PST

Фуркад занимает 6-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 554 очка. Француз является 11-кратным чемпионом мира. 

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