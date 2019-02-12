Мартен Фуркад: "В Пхенчхане я мог бы взять на два золота больше"

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад считает, что мог добиться большего на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он взял золото в гонке преследования, масс-старте и смешанной эстафете. По словам биатлониста, он мог добавить к ним победы в спринте и индивидуальной гонке.

- Я отлично подготовился к спринту, - цитирует официальный сайт МОК Фуркада. - То, что я был знаменосцем на церемонии открытия, дало мне шанс влиться в Игры и справиться с определенным давлением. Это была почти идеальная гонка. Я допустил только одну маленькую ошибку при расчетах ветра. Я попал первыми двумя выстрелами, но промазал три следующих, потому что ветер изменился, и я не заметил этого. Эта ошибка стоила мне олимпийского титула, к которому я так стремился.

Это была одна из наиболее контролируемых гонок в мое карьере, но из-за ондого выстрела я не стал тогда олимпийским чемпионом. В 8 случаях из 10 я бы в тот день победил.

Индивидуальная гонка - однозначно главное разочарование в моей карьере. Эта гонка выложила мне победу на блюдечке, ну или я ее себе выложил. Я просто должен был закончить работу. Это странно, но я бы выиграл даже если бы попал хотя бы в одну из двух мишеней. Но это были Олимпийские игры. Это не было волнение, это была усталость после того, что я прошел в пасьюте. Я вышел на индивидуальную гонку очень уставшим. У меня были проблемы со сном. Нехватка свежести стоила мне двух последних выстрелов.

В Пхенчхане я не справился с некоторыми вещами, то стоило мне больше обычного. Думаю, я мог бы взять на два олимпийских золота больше. Мы всегда думаем, как можно исправить некоторые вещи, но все же у меня довольно успешная олимпийская история с пятью титулами и семью медалями.