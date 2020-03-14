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Мартен Фуркад: «Уже нет шансов, что я вернусь обратно»

17:28

Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Для него она стала последней.

— Это прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры- сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ». — Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что я вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти 10 лет были великолепными. Король умер, да здравствует король.

?В текущем сезоне Фуркад стал вторым в общем зачете Кубка мира, проиграв норвежцу Йоханнесу Бе.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1170966_Marten_Furkad_v_efire_Match_TV_Net_shansov_chto_ja_vernus_v_biatlon

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