Мартен Фуркад: «Уже нет шансов, что я вернусь обратно»

Французский биатлонист Мартен Фуркад, объявивший о завершении карьеры, прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Для него она стала последней.

— Это прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры- сказал Фуркад в эфире телеканала «Матч ТВ». — Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что я вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти 10 лет были великолепными. Король умер, да здравствует король.

?В текущем сезоне Фуркад стал вторым в общем зачете Кубка мира, проиграв норвежцу Йоханнесу Бе.